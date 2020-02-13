نصرالله يكشف أخر ما طلبه سليماني قبيل مقتله

طهران(صدى):

كشف الأمين العام لحزب الله الإرهابي، حسن نصرالله، عن تفاصيل آخر لقاء جمعه مع الهالك الإيراني قاسم سليماني.

وأوضح نصر الله، أنه عقد اجتماعا مع سليماني، استمر إلى سبع ساعات، وذلك قبل مقتله بيوم واحد.

وكشف أن سليماني أخبره برغبته في التوجه إلى العراق، وطلب منه تقديم 120 قياديا عسكريا، دون أن يكشف السبب.

وأشار إلى أن سليماني طلب 120 قائدا ميدانيا من حزب الله وليس مقاتلين، مؤكدا أنه الطلب الوحيد الذي تقدم به سليماني بعد 22 عاماً من صداقتهما.

اقرأ أيضًا: