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قفزة هائلة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا اليوم الخميس

قفزة هائلة في حصيلة ضحايا فيروس كورونا اليوم الخميس
وكالات(صدى):

قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، يوم الخميس، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبلغ عدد المتوفيين 1,355 شخصا على الأقل والمصابين نحو 60 ألفا.

وأكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي حدوث 14,840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين التي شكلت البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33689 ] نشر منذ 5 دقائق

لا حول ولا قوة الا بالله

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