الإفتاء المصرية: الاحتفال بعيد الحب جائز شرعًا

القاهرة(صدى):

تزامنا مع اقتراب ما يعرف بيوم الحب الذي تحتفل به العديد من الدول، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بعيد الحب.

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أبدا فى الشرع أن الناس تتفق على أيام معينة يجعلونها خاصة لبعض المناسبات الاجتماعية طالما لا تختلف مع الشريعة، مثل يوم تكريم الأم فلا مانع منه، ولا مانع أن نتخذ يوما من الأيام ليظهر كل شخص للآخر عن مشاعره نحوه وأنه يحبه.

وأكد أن مفهوم الحب أوسع من تلك العاطفة بين الرجل والمرأة على وجه الخصوص، موضحا أنه من الممكن في هذا اليوم التعبير عن الحب لأولادنا أو الأصدقاء والأهل.