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قصة «معضولة عنيزة» تتوج بزواجها من الشاب الذي اختارته

قصة «معضولة عنيزة» تتوج بزواجها من الشاب الذي اختارته
عادل الحربي(صدى):

انتهت قصة «معضولة عنيزة» نهاية سعيدة، بزواجها من الشاب الذي اختارته شريكًا لها.

وأعلن المحامي عبدالرحمن اللاحم زواج الفتاة التي كانت صعدت قضيتها للرأي العام منذ حوالي سنة.

وأصبحت الفتاة «عروس عنيزة» بعد أن كانت معضولة، بعد تدخل الجهات القضائية.

وكانت محكمة الاستئناف بالقصيم، أصدرت قبل أسبوع حكما نهائيا بثبوت العضل ونقل ولاية التزويج للمحكمة، لتزويجها بمن تراه المرأة مناسبًا لها من الخطاب.

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[ عدد التعليقات: 33673 ] نشر منذ 16 دقيقة

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