سوريا ردًا على تهديدات تركيا: أردوغان منفصل عن الواقع وتصريحاته فارغة

دمشق(صدى):

وصف مصدر في وزارة الخارجية السورية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ضرب سوريا في حال تعرض قواته في إدلب للهجوم، بأنها جوفاء فارغة.

وقال المصدر: يخرج علينا رأس النظام التركي بتصريحات جوفاء فارغة، لا تصدر إلا عن شخص منفصل عن الواقع، ولا تنم إلا عن جهل ليهدد بضرب جنود الجيش العربي السوري بعد أن تلقى ضربات موجعة لجيشه من جهة ولإرهابييه من جهة أخرى.

وكان النظام التركي عزز تواجده العسكري بشكل كبير في محافظة إدلب.

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