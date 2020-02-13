فوز العتيبي شعرها محترق في لقاء تليفزيوني

متابعات ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي فوز العتيبي عن ظهورها في لقاء تليفزيوني وشعرها محترق.

‏وقالت العتيبي: طلعلي بالسناب لقائي في اتجاهات توي الاحظ اني جايه للبرنامج وشعري محترق يالله قد ايش كان عندي احساس وقتها اني اجمل ماخلق ربي.

وأضافت:اذا تبون نصيحتي تزوجوا واحد يحبكم من قلب وربي يزيد معدل الثقه لدرجة توي لاحظت هالاشياء من كثر ماكان محسسني اني بيرفكت.

وكانت قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصريحات اعتبرت ”مسيئة“ للرجل الشرقي، حيث قالت إنه لا يصلح للزواج.