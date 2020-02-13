بعد إير إيطاليا.. لعنة الإفلاس تصيب شركة طيران تركية

وكالات(صدى):

بعد أعلنت شركة إير إيطاليا، يوم أمس، عن إفلاسها، تعرضت شركة طيران أخرى للإفلاس، حيث أعلنت شركة أطلس جلوبال اليوم عن إفلاسها، بسبب التقلبات الاقتصادية التي شهدتها منذ عام 2016.

وعرفت أطلس جلوبال بكونها شركة طيران تركية عملاقة، وبعد الإفلاس قررت الشركة وقف جميع رحلاتها بالمطارات.

يذكر أن شركة إير إيطاليا والتى تمتلك قطر 49% منها، تعرضت لمشاكل تشغيلية وهيكلية مرتبطة بالشركة والسوق معا، أدت لقيام مستثمريها بالاتفاق على تصفيتها.

وذكرت الشركة، يوم أمس، أن القرار اتخذ بإجماع مالكيها، والمتمثل فى الخطوط الجوية القطرية المالكة وشركة أليساردا.

من جهتها، قالت الخطوط الجوية القطرية أن لديها استعداد لدعم الطيران الإيطالي في حال أبدى الشركاء الآخرون التزامهم بدعم الشركة، ألا أن ذلك لم يكن ممكن.