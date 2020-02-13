«كيارا» تٌخرج حيوانًا غريبًا من أعماق البحر

إدنبرة(صدى):

تمكن مواطنون في اسكتلندا من العثور على هيكل عظمي لـ”وحش غامض”، قذفته مياه البحر بفعل العاصفة القوية “كيارا”، التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليا.

واعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت لفظته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية، في حين أشار البعض مازحا إلى أنه قد يكون “وحش بحيرة نيس” أو “وحش لوخ نس” الشهير في اسكتلندا.

وقال دافيد لوسو الأستاذ في جامعة أبردين إنه سيحتاج إلى مزيد من المعلومات.

وأضاف :”للأسف من هذه الصورة لا يمكننا أن نقول الكثير، غير أنه يشبه الحوت من بعض النواحي”، مشددا على ضرورة رؤية لقطات من الجهة الأمامية للمخلوق لتحديد هويته.