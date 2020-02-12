كلية الاتصالات بالرياض تشارك في معرض «جامعتي بوابة مستقبلي»

سعيد العجل(صدى):

تشارك كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في معرض «جامعتي بوابة مستقبلي» الذي تقيمه مدارس المملكة بالرياض خلال الفترة من 16 ولغاية 20 فبراير 2020م، حيث سيقوم منسوبي العلاقات العامة بالكلية المشارك في المعرض بتقديم شرح وافٍ عن الكلية وأقسامها والأنشطة المقامة فيها، والذي يتيح الفرصة أمام الراغبين في مواصلة دراستهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية في التعليم العالي كما يتيح فرصة للحصول على المزيد من الخبرات والمهارات الأكاديمية التي تسهم في صقل شخصية الطالب في الجانبين الأكاديمي والمهني ليكون طالبا مميزًا على مختلف الأصعدة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة أن مشاركة الكلية في الملتقى بهدف الوصول إلى جميع فئات الطلاب في المرحلة الثانوية وتعريفهم بالكلية وتخصصاتها وأقسامها وشروط القبول والتسجيل فيها .