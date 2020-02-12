الموهوبون والموهوبات في مهرجان المجاردة شتانا غير يتنافسون على (جائزة سيارة)

محمد بن طحيطح(صدى):

يسر اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع مكتب التعليم وبلدية محافظة المجاردة وضمن فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير أن تدعوكم لزيارة مهرجان العلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبات والذي يقام للفترة من ٢٢_٢٦ /٦ /١٤٤١ هـ في صالة المعارض بشارع الفن بالمجاردة.

حيث يتنافس المتسابقون على جائزة المركز الأول وهي عبارة عن (سيارة) وقد سبق الإعلان في المدارس والجامعات للراغبين بالمشاركة في المعرض من الطلاب والطالبات ووصلت الأعمال إلى اللجنة حيث سيشارك في لجنة التحكيم أعضاء من مكتب التعليم وفرع جامعة الملك خالد وسيفتح المهرجان أبوابه للزوار يومياً من الساعة السابعة الى الساعة التاسعة مساءاً كما ستقدم سحوبات وجوائز يومية لزوار المهرجان بإذن الله كونوا في الموعد.