تعليم منطقة الحدود الشمالية تعقد لقاء لمنسقين الإختبارات التحصيلية

فاطمه الرويلي(صدى):

أقامت إدارة الإشراف التربوي في تعليم منطقة الحدود الشمالية لقاء لمنسقين الإختبارات التحصيلية في المنطقة لتطوير الأداء

التعليمي في بيئات التعلّم للوصول إلى نواتج تعلم مميزة وقادرة على تحقيق رؤية وطنية طموحة قوامها الاستثمار في بناء الإنسان وتحدث مدير الإشراف التربوي الأستاذ/

محمد داود العطيوي عن أهمية الاختبارات التحصيلية وأثرها في تجويد العمليات التعليمية للوصول إلى نواتج تعلّم أفضل تؤدي إلى تحصيل دراسي مميز قائم على الدافعية لدى الطلاب ..

و بدء البرنامج الذي قدمه الدكتور /

سعود شايش العنزي من جامعة الحدود الشمالية البرنامج التدريبي بالحديث عن أهمية الاختبارات التحصيلية وأثرها في بناء ناتج تعليمي تسعى له وزارة التعليم ..

وتطرق العنزي ل أهداف البرنامج وهي :

١-اعداد وتأهيل منسقي الاختبارات التحصيلية

٢-بناء الاختبارات التحصيلية

٣-شروط اختيار البدائل في الاختبارات التحصيلية

٤-عرض نموج لتقرير اخصائي للاختبار التحصيلي

٥-بناء خطة للإستعداد للاختبارات التحصيلية

وفي ‏ختام البرنامج شكر الأستاذ /

محمد داود العطيوي المشاركين في البرنامج وكرم مُنفذ البرنامج الدكتور / سعود شايش .