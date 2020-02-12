إيرباص تطوّر أجنحة طائرة أقل استهلاكاً للوقود

الرياض(صدى):

أعلنت شركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطيران، خلال معرض سنغافورة الجوّي، عن نموذج أصغر لجناح طائر يهدف إلى دراسة تصاميم جديدة لطائرات أقل استهلاكاً للوقود.

ويذكر أنهذا المشروع، الذي أطلق عليه اسم “مافيريك”، بمثابة نموذج أولى للتحقّق من جدوى هذا المفهوم الذي لديه “القدرة على تقليل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20 % بالمقارنة مع الطائرات الحالية بممر واحد”، مثل “بوينغ 737” و”إيه 320، على ما أشارت “إيرباص” في بيان.

وأطلق النموذج الأولي من هذه الطائرات في العام 2017 بسرّية تامّة، ونفّذت الرحلة الأولى في حزيران/يونيو 2019، علماً أن طوله يبلغ المترين وعرضه 3,2 أمتارً، وهو على شكل حرف V يعلوه ذيلان يتضمّنان المحرّكات.