ضبط منشأة تبيع أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات في الدمام

علي القحطاني(صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية لقيامه بيع وحيازة أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بمدينة الدمام .

وأكدت الوزارة، فى بيان لها اليوم، صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع 229 قطعة أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات.

ونوهت بفرض غرامة مالية على المخالف وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة أسبوعين مع مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.