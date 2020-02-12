جدة تستضيف أضخم مهرجان موسيقي بمشاركة نجوم عرب وعالميين 

جدة(صدى):

تستضيف مدينة جدة أضخم مهرجان موسيقي نهاية الشهر الجاري، على غرار المهرجان الموسيقي الضخم «ميدل بيست» الذي أُقيم في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان الموسيقي الضخم «JTTX Musical Festival» بثلاث حفلات غنائية حية، و17 «دي جي» على مسرحين في يوم واحد، في 27 فبراير (شباط) الجاري، الذي شارفت تذاكره على النفاد.

ويشارك في المهرجان الموسيقي عدد من الفنانين والمغنين العالميين والعرب مثل آكون وتامر حسني وفناني الموسيقى الإلكترونية.