تراجع القيمة السوقية لأحمد موسى وجوليانو الأغلى

نواف السالم(صدى):

تصدر البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر، ترتيب اللاعبين الأغلى من حيث القيمة التسويقية، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الدولي النيجيري أحمد موسى، في ترتيب اللاعبين الأغلى إلى المركز الثالث، إذ انخفضت قيمته السوقية إلى 10 ملايين يورو بعدما كان في صدارة اللاعبين بقيمة 10 مليون يورو.

ووصلت قيمة اللاعب جوليانو (29 عاما) إلى 14 مليون يورو، ليصبح في المركز الـ 68 على صعيد اللاعبين البرازيليين حول العالم.

وجاء في المركز الثاني مواطنه جوزيف دي سوزا، لاعب الأهلي، إذ وصلت قيمته السوقية إلى 12 مليون ونصف المليون يورو، فيما يتقاسم دجانيني، مهاجم الأهلي المركز الثالث مع أحمد موسى بذات القيمة السوقية.