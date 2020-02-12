بالفيديو .. والدة الطفل اليتيم زايد: تربية الأطفال صعبة.. وأتشرف أني أم

عادل الحربي(صدى):

قالت والدة الطالب اليتيم زايد الذي أبهر الجميع بإهتمامه البالغ بأخته ودوام سؤاله عن مستواها الدراسي بالمدرسة بالرغم من صغر سنه، إن تربية الأطفال صعبة خاصة بعد وفاة زوجها، مؤكدة عزمها على القيام بدورها كأم.

وأضافت، خلال تصريحات لها، أنها تتشرف بكونها أم لطفلين، مؤكدة سعادتها بالتصرفات التى يقوم بها نجلها إزاء شقيقته.

من جهتها، قالت عزيزة البلوي، معلمة الطالب زايد، أن ما فعلته تجاه الطالب كان نابع من دورها كمعلمة، مشيرة إلى أنها قدمت مبادرات أخرى لمساعدة بعض الطلاب في الحد الجنوبي.