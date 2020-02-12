العثور على «مفقود أم الجماجم» بالمجمعة

المجمعة(صدى):

تمكن عضو فريق إنجاد التطوعي، الكابتن نايف بن عبدالعزيز السويد، من العثور على مفقود أم الجماجم الذي تاه في الصحراء بعدما علقت سيارته في الرمال شمال شرق المجمعة.

ويذكر أن المواطن الكبير في السن، يعاني الضغط والسكر، قد فُقد منذ ثلاثة أيام بعدما خرج بسيارته (لاندكروزر) من بيته يوم الأحد ١٥ جمادى الأولى الماضي متوجهًا للصحراء بالقرب من أم الجماجم شمال شرق المجمعة.

وبالبحث بالمركبات والطائرة الشراعية تمكن ظُهر اليوم عضو فريق إنجاد الكابتن نايف بن عبدالعزيز السويد من العثور على المفقود واقفًا عند مركبته العالقة في الرمال وهو بصحة جيدة.