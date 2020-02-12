شاهد طلب طريف من الطفل اليتيم زايد لنادى الهلال

ماجد محمد(صدى):

وجه زايد، الطفل اليتيم الذى تم تداول قصة اعتنائه بشقيقته الصغيرة في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، طلبًا من نادى الهلال.

وطالب زايد، في مداخلة له مع برنامج الراصد، أن يقوم النادي بدعوته هو وأخته الصغيرة لحضور مباريات النادي، خاصة وأنه من مشجعي الفريق الهلالي.

وأكد زايد أنه متفوق في دراسته، مضيفا أن اهتمامه بأخته يعد أمر طبيعي وعادي بالنسبة له.