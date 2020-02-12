شاهد طلب طريف من الطفل اليتيم زايد لنادى الهلال
وجه زايد، الطفل اليتيم الذى تم تداول قصة اعتنائه بشقيقته الصغيرة في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، طلبًا من نادى الهلال.
وطالب زايد، في مداخلة له مع برنامج الراصد، أن يقوم النادي بدعوته هو وأخته الصغيرة لحضور مباريات النادي، خاصة وأنه من مشجعي الفريق الهلالي.
وأكد زايد أنه متفوق في دراسته، مضيفا أن اهتمامه بأخته يعد أمر طبيعي وعادي بالنسبة له.
المليليح[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 23 دقيقة
والله الطفل هذا لو ماقال أشجع الهلال والله الصحيفه ماتلتف فيه ..
طيب فيه أطفال يشجعوا الأهلي والنصر نزلت وحرمه عجوز نصراوية تحضر مباراة النصر بعربية وانتشر الفيديو حقها في التواصل الاجتماعي وفي التلفزيون ليه وتداولوها العالم ليه مانزلتوهم بالصحيفه 🙂
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1340 ] نشر منذ 20 دقيقة
اللي يشجعون الفقر ابو خرقه وفريق الاهلي هذولي اسمهم مرضى نفسيين يدعونهم لاي عياده نفسيه وليس لجريده محترمه