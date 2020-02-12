واتساب تتخذ إجراءات جديدة بعد تخطي عدد مستخدميها مليارين

وكالات(صدى):

أعلنت خدمة “واتساب” للمراسلة الفورية، ان عدد مستخدميها حول العالم تخطى مليارين، مشيرة إلى التحديات الكبيرة التي تطرحها حماية البيانات الخاصة بهذا العدد من المشتركين.

وقالت المجموعة “يسرّنا إعلامكم بأن عدد مستخدمي واتساب في العالم تخطى مليارين”، مضيفة “نحن ندرك أننا كلما ازدادت درجة اتصالنا ازدادت معها ضرورة حماية” البيانات.

وأضافت الشركة في رسالتها “لهذا فإن كل رسالة خاصة يُبعث بها عبر +واتساب+ تكون مرمزة حكما بتقنية التشفير التام بين الطرفين. التشفير القوي يؤدي دور قفل إلكتروني غير قابل للكسر بما يضمن سلامة المعلومات المرسلة عبر +واتساب+ ويحمي المستخدمين من قراصنة المعلوماتية والمجرمين”.

يذكر أن المجموعة كانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنها تقدمت بشكوى ضد مجموعة “أن أس أو غروب” الإسرائيلية المتخصصة في برمجيات التجسس على خلفية اتهامها بمساعدة جهات حكومية في مناطق عدة، من الشرق الأوسط إلى المكسيك، في التجسس على ناشطين وصحافيين.