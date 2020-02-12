تغريم الإعلامي بركات الوقيان 3 آلاف دينار بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه
قررت محكمة التمييز الكويتية تغريم الدكتور بركات الوقيان 3 آلاف دينار عن تهمة تزوير شهادة الدكتوراه والماجستير من مصر ومعادلتهما في الكويت والتعيين في جهات حكومية بوظيفة مستشار إعلامي.
وبعد صدور الحكم أزال الوقيان حرف الدال من أمام اسمه في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهته، علق عضو مجلس الشورى السابق، المستشار موافق الرويلي، علي تزوير الدكتور بركات الوقيان شهادة الدكتوراه والماجستير من مصر ومعادلتهما في الكويت.
قال الرويلي خلال تغريدة بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” لو كنت بمكان بركات الوقيان لما قدمت دورة “صناعة الإعلامي الناجح” في الأحساء ولو كنت مسؤولا في مركز تنمية المستقبل للتدريب لبحثت عن غيره ولو كنت راغبا في الالتحاق بالدورة لاستخرت”.
ورد الرويلي على من يلقبه بالمستشار:” للعلم أنا لست مستشارا ولا أقدم نصائح .. أنا وضعت “المستشار موافق” تهكما على كثرة المستشارين كل يوم يطلع لي واحد هلكوني”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1578 ] نشر منذ 32 دقيقة
فجر الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي، مفاجأة بشأن حصول 70 سعوديًا على شهادات مزورة ويشغلون الآن مناصب كبيرة بينهم امرأة حصلت على تخصص في أمراض النساء والولادة، كما سرد قصة حصوله على عدة شهادات مزورة من 5 جامعات مختلفة.
شراء شهادة أكاديمية
ووفقا لـ”العربية” قال الأحمدي إنه في عام 1989 كنت أدرس اللغة الإنجليزية في معهد تابع لجامعة هاملن في ولاية مينيسوتا الأميركية، وقبل حتى أن أنهي دراستي للغة تعرفت على رجل أميركي وقور (من خلال أحد الطلاب السعوديين)، عرض علي شراء شهادة أكاديمية مضمونة، ورغم استغرابي من وقاحة العرض إلا أنني طرحت عليه عدداً كبيراً من الأسئلة أجاب عنها برحابة صدر، واعترف أنه نجح حينها في (قلب رأسي)، بحيث اتفقنا على الالتقاء بعد يومين في مطعم قريب لوضع “خطة العمل”، غير أنني بقيت متردداً ومتخوفاً حتى صرفت النظر نهائياً عن الموضوع لسبب لم أستطع تجاهله (وهو أنني سأعيش حتى وفاتي من دخل شهادة مزورة)!
شهادات مزورة من شتى أنحاء العالم
وأضاف أنه قضى وقتاً طويلاً في تفحص 3 كاتالوجات مليئة بشهادات مزورة من شتى أنحاء العالم، وأختار منها شهادة بكالوريوس من جامعة كامبريدج، وشهادة ماجستير من جامعة كاليفورنيا، ودبلوم تعليم لغة إنجليزية من جامعة أكسفورد، وكشف درجات في “تقنية المعلومات” من جامعة جرفث.
شهادة سعودية
وتابع: “لم يتوقع التاجر شرائي لكل هذه الشهادات، فقال له: خذ أربع شهادات أخرى وسأمنحك خصماً بنسبة 50%.. ضحكت وقلت: هل يمكنك تزوير شهادات سعودية؟ زم شفتيه وقال: لا يمكنني ذلك لأنني لم أر في حياتي “شهادة سعودية”.. قلت: أنت رجل أمين، ولهذا السبب سآخذ منك شهادة إضافية. قال: ما رأيك بماجستير في الاقتصاد وأنا أناوله 120 دولاراً؟”.
قصة 70 سعودي يحملون شهادات مزورة
وذكر الأحمدي أنه قبل 10 سنوات أعلنت وزارة العدل الأميركية عن القائمة السوداء والمتضمنة عشرة آلاف شخص يحملون شهادات علمية مزورة، ومن بين هؤلاء (العشرة آلاف) 70 سعودياً يعملون حالياً في مناصب ومهن لا يستهان بها، من بينهم امرأة حصلت على تخصص مزور في أمراض النساء والولادة (حسب صحيفة SpokesMan- review من واشنطن)!
وأردف: “في 2012 وضمن نتائج اختبارات الهيئة السعودية للمهندسين، فضحت وجود 700 شهادة مزورة صدرت من أوروبا وأميركا وباكستان والهند.. وإن كان هذا ما تم اكتشافه خلال يوم واحد، يحق لنا التساؤل عما يفوق إمكانياتها أو لم يتم كشفه خلال السنوات الماضية؟”.