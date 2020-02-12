تغريم الإعلامي بركات الوقيان 3 آلاف دينار بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه

خالد الظفيري(صدى):

قررت محكمة التمييز الكويتية تغريم الدكتور بركات الوقيان 3 آلاف دينار عن تهمة تزوير شهادة الدكتوراه والماجستير من مصر ومعادلتهما في الكويت والتعيين في جهات حكومية بوظيفة مستشار إعلامي.

وبعد صدور الحكم أزال الوقيان حرف الدال من أمام اسمه في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جهته، علق عضو مجلس الشورى السابق، المستشار موافق الرويلي، علي تزوير الدكتور بركات الوقيان شهادة الدكتوراه والماجستير من مصر ومعادلتهما في الكويت.

قال الرويلي خلال تغريدة بحسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” لو كنت بمكان بركات الوقيان لما قدمت دورة “صناعة الإعلامي الناجح” في الأحساء ولو كنت مسؤولا في مركز تنمية المستقبل للتدريب لبحثت عن غيره ولو كنت راغبا في الالتحاق بالدورة لاستخرت”.

ورد الرويلي على من يلقبه بالمستشار:” للعلم أنا لست مستشارا ولا أقدم نصائح .. أنا وضعت “المستشار موافق” تهكما على كثرة المستشارين كل يوم يطلع لي واحد هلكوني”.