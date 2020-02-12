شاهد .. خدمة جديدة ستدخل المملكة قريبًا لعلاج سرطان الأطفال

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور مشبب العسري، مدير مركز الأورام بالمجلس الصحي السعودي، إن خدمة جديدة ستدخل المملكة لعلاج سرطان الأطفال، وهى العلاج الإشعاعي بالبروتون.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذه الخدمة ستكون متوافره خلال العام الجاري، مؤكدًا أنها ستكون موجودة لأول مرة في الشرق الأوسط.

ونوه بوجود مراكز خاصة لعلاج سرطان الأطفال، ومنها مركز الملك فهد لأورام الأطفال، لافتا إلى أن عدد الأطفال المصابين بالمرض من عمر يوم إلى 14 سنة بلغ حوالي 800 طفل فى السنة.

وأكد أن هذا العدد متوقع ويتناسب مع الأرقام العالمية، حيث إصيب خلال العام الماضي 175 ألف طفل بالسرطان على مستوى العالم.

ولفت إلى أن نسبة استجابة الأطفال لعلاج مرض السرطان تكون عالية جدًا، ونسبة الشفاء تصل إلى 90% في بعض الحالات.