شاهد .. فتيات ورجال يلتهمون ثعابين وأرانب حية

بغداد(صدى):

شهد حفل تخريج دفعة جديدة تابعة للقوات البشمركة الكردية بشمال العراق، قيام فتيات ورجال بتناول ثعابين وأرانب حية.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لما حدث في الحفل، حيث ظهرت بعض الفتيات وفي فمهن أجزاء من الثعابين والأرانب.

كما انتشرت صور أخرى لأحد الرجال وهو يحاول بأسنانه قطع الثعبان تمهيدًا لتناوله.