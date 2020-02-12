الهلال ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة الفيحاء 

ماجد محمد(صدى):

أنهى الهلال استعداداته الميدانية تأهبا لمواجهة مضيفه الفيحاء مساء غدا الخميس، علي ستاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

وغلب الجانب التكتيكي على الحصة التدريبية، حبث تخلل المران تدريبات تكتيكية وجمل فنية مناورة على جزء من الملعب.

وأوضحت الأشعة والفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب ياسر الشهراني سلامته من الإصابة، فيما لم يشارك اللاعب عبدالله عطيف في المران تظير تعرضه لوعكة صحية.