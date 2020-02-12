«بمسابقات وهدايا » الوحدة يحفز الجماهير لحضور مباراة الأهلي

ماجد محمد(صدى):

شجعت إدارة نادي الوحدة الجماهير لحضور مباراة الأهلي المقرر إقامتها، مساء يوم الجمعة المقبل، لدعم ومؤازرة اللاعبين من المدرجات.

ويواجه الوحدة، الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلق حساب نادي الوحدة الرسمي على “تويتر”، مسابقة للجماهير من أجل الحصول على تذكرة مجانية في مباراة الأهلي المقبلة، كما أعلن عن العديد من المفاجآت الأخرى.

كما طرح نادي الوحدة تذاكر مباراته ضد الأهلي بالأسعار التالية؛ 30 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات، 200 ريال المنصة الفضية و400 ريال المنصة الذهبية، وتتوافر عبر منصة الوحدة الإلكترونية.

ونشر مقطع فيديو وعلق قائلًا: “في كرنفال الوحدة أمام الأهلي 14 فبراير الحالي، فعاليات مختلفة: ألعاب هوائية للأطفال، مسابقة أجمل طفلة بشعار الوحدة، فرق شعبية والركن النسائي”.