المقاومة الإيرانية : الخميني سرق ثورة الشعب وحرمهم من الحرية والديمقراطية

وكالات(صدى):

قال حسين داعي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن روح الله الخميني سرق ثورة الشعب الإيراني وحرمهم من الحرية والديمقراطية التي طالما كان يطالب بها الشعب الإيراني أيام دكتاتورية الشاه محمد رضا بهلوي.

وأضاف، فى تصريحات له، أن الدكتاتورية استمرت بشكل أشد في عهد الخميني، كما كان له دور كبير في نشر الإرهاب والتطرف بالمنطقة.

وأكد أن الخميني لجأ إلى توظيف الدين من أجل مصالحه وأهدافه، وذلك من خلال رجال الدين الذين كان لديهم تأثير كبير على عقول الناس حينها.