4 خطوات لعلاج الشعور بالحكة بعد الاستحمام

أميرة خالد(صدى):

يتولد لدى بعض الأفراد أحيانا شعور بالرغبة الشديدة بالحكة بعد الاستحمام، ويرجع فى الغالب سبب ذلك أما لاحتواء السوائل المستخدمة في الاستحمام، مثل الشامبو والصابون، لمواد تسبب حساسية الجلد، أو أن الماء الذي نستخدمه في الاستحمام يحتوي على مواد تسبب جفاف الجلد وبالتالي الشعور بالحكة.

وبجانب هذه الأسباب، فهناك سبب آخر وهو التشارك في الأدوات الشخصية عند الاستحمام، كأن يستخدم الفرد منشفة تابعة لشخص آخر.

ويمكن معالجة هذا المشكلة بسهولة من خلال اتباع ما يلي:

1- شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من المياه يوميًا

2-الذهاب للطبيب لتحديد نوعية الصابون المناسب للاستحمام، وذلك في حالة اذا كان الشخص يعاني من الحساسية

3-الاستعانة بالزيوت الطبيعية أو بعض الكريمات لترطيب الجلد

4-تجنب استخدام الأدوات الشخصية التابعة لأي شخص آخر عند الاستحمام