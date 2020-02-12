بالفيديو.. أحلام تستعرض هدايا زوجها لها في عيد ميلادها

أميرة خالد(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، متابعي حسابها على تطبيق انستغرام، بمقاطع فيديو تظهر فيها التحضيرات والمفاجأة التي أعدها لها زوجها مبارك الهاجري بمناسبة يوم ميلادها.

واستعرضت أحلام تجهيزات زوجها الذي شكرته على إحضاره لثلاثة قوالب حلوى، واحدا للاحتفال بيوم ميلادها عليه صورة كبيرة لها، والثاني على شكل قلب أحمر بمناسبة يوم الحب، والثالث باللون الزهري لابنتهما فاطمة الذي يصادف ميلادها تزامنا مع ميلاد والدتها.

وعلقت أحلام، قائلة: «ما أعرف كيف اجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما اقدر اعيش من غيرك، أحبك».