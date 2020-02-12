بالفيديو.. حسم الجدل حول المقطع المجتزأ للشمراني وعبدالله وبران

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي أحمد الشمراني، على المقطع المتداول بينه وبين الكابتن الكويتي عبدالله وبران بشأن قضية اللاعب عبدالعزيز السعران.

وقال الشمراني عبر حسابه بموقع “تويتر”:” المقطع المتداول بيني وبين الكابتن عبدالله وبران المجتزأ عن سياقه كامل كان الحوار عن قضية السعران والتي كسبها الأهلي أمام الشباب ولاعلاقة لها بما يكرس له بعض الأحبة.. فهل اتضحت الصورة”.

وانتشر مقطع للشمراني ووبران يتحدثان فيه عن قضية السعران، حيث قال وبران للشمراني:” أنت اتصلت عليا عشان الشباب يخسر، وكنت تبي معلومات كي يخسر الشباب”، بحسب قوله.

وأثار المقطع غضب واستياء الجماهير الكروية بسبب ما أسموه خيانة، علي حد وصفهم، كما طالبوا بمحاسبة الشمراني بشأن هذا التصريح المثير.