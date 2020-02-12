بالفيديو الحب العذري ينبعث بين واحات العُلا

الرياض(صدى):

يستعد الممثل السوري سامر إسماعيل لإستعادة قصة حب “جميل بثينة” المستحيلة، في عرض “ميوزيكال” لفرقة كركلا اللبنانية الشهيرة، في عيد الحب، على مسرح “المرايا”، بمدينة “العلا”. ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” أيام 13 و14 و15فبراير الجاري.

ويلعب سامر دور الشاعر العربي “جميل بن معمر” الذي عاش قصة حب عذري خلدّها التاريخ، جرت أحداثها بين واحات “العلا” في منطقة “وادي القرى” الأثرية. في حين تؤدي دور “بثينة” الممثلة الجزائرية أمل بوشوشة.

وأعاد هذا العرض الذي وصفه بـ “العالمي بكل المقاييس” لخشبة المسرح، بعد مضي 10 سنوات على تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق.