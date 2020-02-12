رياح وغيوم وضباب غدا

نجران(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.