فوائد مذهلة للجريب فروت من أشهرها تقوية المناعة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتميز الجريب فروت بطعمه اللاذع، حيث يتكون من العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف.

ويحرص الكثير من الأشخاص على تناول الجريب فروت بسبب فوائده الصحية الجمة ومنها:

أولا.. تقوية جهاز المناعة: يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ج الذي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة، كما يساعد في التعافي بسرعة من نزلات البرد والحماية من الالتهابات وتجديد خلايا البشرة.

ثانيا.. السيطرة على الشهية: يحتوي الجريب فروت على كمية مناسبة من الألياف التي تحفز الشعور بالشبع، لأن الألياف تساعد على إبطاء معدل إفراغ المعدة.

ثالثا.. منع مقاومة الإنسولين والسكري: يساعد علي منع مقاومة الإنسولين، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

رابعا.. تحسين صحة القلب: يحسن صحة القلب من خلال الحد من عوامل خطر أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

خامسا.. التقليل من خطر حصوات الكلى: يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى التي تنتج عن تراكم الشوائب بها، مما يسبب ذلك انسداد كبير في الجهاز البولي.