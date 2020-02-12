وظائف شاغرة في شركة الشايع الدولية بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الشايع الدولية في الرياض عن وجود فرص وظيفية للجنسين، للعمل في قسم الموارد البشرية بالشركة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ويجيد اللغة الانجليزية (تحدثاً وكتابةً)، خبرة لاتقل عن سنتين بشؤون الموظفين والموارد البشرية، بالإضافة إلي إجادة برامج الكمبيوتر.

وأوضحت آن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/02/12م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، داعية لإرسال السيرة الذاتيه والخبرات على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]