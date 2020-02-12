شاهد.. أستاذ جامعي يُبرر الاعتداءات الجنسية على الأطفال

أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، أستاذ محافظة في جامعة تركية وهو يؤكد أن الزلزال الأخير الذي ضرب شرق البلاد كان عقابًا إلهيًا بسبب تحديد سن قانونية الزواج.

وأوضح الفيديو، جدال حاد بين الأستاذ والطلاب في الجامعة، بعدما أشار إلى أهمية الزواج المبكر وبرّر الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

واستهجن الطلاب تصريحات الأستاذ الجامعي، وغادروا القاعة احتجاجًا على ذلك.

يشار إلى أن مسألة قانون الزواج وتشريع قانون يعفي المغتصب من العقوبة كان قد عاد إلى الواجهة مجدداً في تركيا خلال الأيام الماضية.