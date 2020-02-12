البيئة: «الاستمطار الصناعي» سيزيد معدل هطول الأمطار بنسبة 20%

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، كيف سيعمل برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، لزيادة معدل الهطول المطري.

وأكدت الوزارة، أن البرنامج يستهدف زيادة معدل هطول الأمطار في مناطق المملكة بنسبة 20%، إذ سيكون معني بمعالجة أنواع معينة من السحب واستغلال خصائصها الفيزيائية التحفيزها للمطول، من خلال بذر المواد المحفزة والطبيعية في السحلب، وتفريغ محتواها المائي.

وأفادت بأن أسباب تطبيق البرنامج ترجع إلى «تزايد الضغوط على المصادر المائية، التزايد في عدد السكان، النمو في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتعدين والزراعة، الطلب الحالي للمياه ارتفع إلى 24 مليار متر مكعب سنويا، يتم تحلية نحو 2.7 مليار متر مكعب من مياه البحر سنويا، يتم تغطية نحو 85 % من احتياج المملكة

بالنسحب من المياه الجوفية، معدل الهطول المطري في المملكة أقل من 100 ملم في العام، المساهمة في الحد من العواصف الترابية ومكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي».