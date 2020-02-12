مشاركة الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط في مبادرة «عسير كذا أجمل»

نايف السالم(صدى):

شاركت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط في تدشين مبادرة (عسير كذا أجمل) للمرحلة الثانية بمحافظة خميس مشيط، والتي وجه بها سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال آل سعود حفظه الله وبرعاية ومشاركة سعادة محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد عبدالعزبز بن مشيط، لإزالة التشوهات البصرية بالمحافظة، واستمرت المبادرة لمدة يومان ابتدأت من يوم الاحد الموافق 15/06/1441 هـ. حيث تعد المبادرة من إحدى مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد ودورة المجتمعي نحو رفضه لظاهرة الكتابة على الأسوار، ومسؤولية اتجاه مدينته وتعزز الوعي لدى المتدربات بأهمية العمل التطوعي.

ومن جانبه أعرب المتدربات عن سعادتهم بالمشاركة في الحملة وحماسهم للتطوع وهدفهم هو نشر الوعي ورفعة المنطقة لتبقى مزدهرة بمشاركة شبابها المعطاء.

وفي نهاية المبادرة تسلمت الكلية خطاب شكر من سعادة محافظ خميس مشيط تقديراً لجهودهم