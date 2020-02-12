الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تنفذ فرضية إطفاء حريق

سعيد العجل(صدى):

نفذت الادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم الأربعاء ١٨ / ٦ / ١٤٤١هـ فرضية إطفاء وانقاذ بأحد المباني تحت الإنشاء بمشروع ذاخر التطويري.

وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان هذه الفرضيات تأتي ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة والتي تهدف لتدريب العاملين بالميدان على الحالات التي تتطلب منهم احترافية عالية في الاداء.

وذكر ان الحادث عبارة عن حريق في غرفة مستغلة لتخزين موادبلاستيكية في الدور الرابع من فندق تحت الانشاء مكون من20دور صاحب ذلك انبعاث لغازات سامه وتساقط لبعض مواد البناء والتكسيات الخارجيه وعلي الفور تم نقل الفرق اللازمة والمعدات المساندة وجرى مباشرة الحالة واخلاء عدد 55عامل من جنسيات مختلفه من الموقع احترازيا ونتج عن الحالة

الاصابات / 6

الوفيات /1