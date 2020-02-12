سيدة ماكرة تسبب في خسائر فادحة لآلاف الفنادق

طوكيو(صدى):

لجأت سيدة في اليابان لحيلة ماكرة من أجل الحصول على مكافآت رقمية بقيمة 2.5 مليون ين، وذلك بخداع آلاف من الفنادق وعمل حجوزات وهمية.

وقامت السيدة البالغة من العمر 51 عاما بالتعاون مع نجلها البالغ من العمر 36 عاما بعمل آلاف من الحجوزات الوهمية في الفنادق المنتشرة بأنحاء اليابان على مدار عام عبر خدمة الحجز عبر الإنترنت.

وأوضحت الشرطة اليابانية أن تلك الحجوزات مكنت المرأة ونجلها من الحصول على مكافآت رقمية بقيمة 2.5 مليون ين، في حين خسرت الفنادق ما يقرب من 115 مليون ين.

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على السيدة ونجلها تمهيدًا لتقديهما للمحاكمة.