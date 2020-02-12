السيارات الكهربائية تخفض أسعار سيارات البنزين والديزل المستعملة

واشنطن(صدى):

حذر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، من انخفاض قيمة سيارات الديزل والبنزين المستعملة في السنوات القادمة بسبب زيادة الاعتماد على الكهرباء في صناعة السيارات.

وجاء ذلك ردًا على تغريدة أحد مالكي الأسهم في تيسلا SamTalksTesla الذي قال ما يلي: “المملكة المتحدة تحظر جميع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بداية من 2035، والعديد من الدول الأخرى ستتبعها في ذلك، ولقد أثبتت تيسلا أن السيارات الكهربائية قابلة للحياة عالمياً وبتفوق كبير، ومن سيقوم بشراء سيارة بنزين أو ديزل بعد 2025 فيجب أن يعلم أن قيمة سيارته ستصل إلى الصفر”.

وقال ماسك : “ستنخفض قيمة السيارات المستعملة التي تعمل بالبنزين والديزل في السنوات المقبلة”، ولم يكشف عن أي تفاصيل أو معلومات أخرى.

والجدير بالذكر أنه في العام الماضي، غطت مبيعات السيارات الكهربائية جزءً صغيراً من مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 1.9% فقط، أي 329,000 سيارة كهربائية فقط من إجمالي 17 مليون، مقابل 2.1% في عام 2018.