إجراءات جديدة لفك غموض قضية قتيل منزل نانسي عجرم

بيروت(صدى):

قررت عائلة الشاب محمد الموسى، الذى قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم داخل منزلهما، اتخاذ طرق أخرى من أجل كشف الغموض الذى يلاحق القضية.

وتقدمت أسرة القتيل بطلب للنيابة العامة اللبنانية من أجل أن تتولى تشريح جثة ابنها، التى لا تزال حتى الآن داخل ثلاجة المستشفى في بيروت.

كما تم تشكيل لجنة قانونية لعرض الأدلة وتحليلها، بجانب سيتم استدعاء أشخاص جدد لهم علاقة بالقضية .

يذكر أن القضاء اللبناني حدد 10 مارس موعدًا للجلسة الخاصة بالقضية، وسوف يتم خلالها استدعاء عدد من العاملين لدى زوج نانسى عجرم للاستماع إلى إفاداتهم.