بايرن يرغب في بيع لاعبه الفرنسي 

وكالات(صدى):

يعتزم نادي بايرن ميونخ الألماني بيع الفرنسي كورنتان توليسو في الصيف المقبل، حيث أن لاعب الوسط مرشح للبيع لأن أداءه لم يكن مقنعاً في الموسم الحالي.

وكان توليسو الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم الأخير في روسيا، انتقل في موسم 2018 إلى النادي البافاري مقابل 5ر41 مليون يورو، ويستمر عقده مع بايرن حتى 2022.

وبحسب المعلومات الواردة فإن بايرن لا يرغب في إجراء مفاوضات مع لاعبين بشأن عقودهم قبل مباراتيه المهمتين أمام تشيلسي الإنجليزي في إطار دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ويشار إلى أن بايرن سينتهي تعاقده مع كل من توماس مولر وجيروم بواتينغ في صيف العام المقبل.