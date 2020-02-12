خلطات طبيعية وسهلة لعلاج الكلف 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من النساء من ظهور كلف بوجههن، التي يتزايد ظهورها مع التعرض للشمس.

وتبحث معظم الفتيات لحل سريع لهذه المشكلة التي تؤثر على مظهرهن، ولذلك نستعرض طرق منزلية لعلاج كلف الوجه بيومين للعروس.

أولا.. خليط الشوفان والحليب: اخلطي الشوفان مع الحليب، وضعيه على المناطق البنية في الوجه، واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي وجهكِ بعدها بالماء.

ثانيا.. خليط زبدة الحليب والليمون:يُضاف عصير الليمون إلى زبدة الحليب، وتخلط المكونات مع بعضها جيداً، ثم يوضع الخليط على المناطق المصابة بالكلف، ويترك لمدة تصل إلى ١٠ دقائق.