عروض خاصة على موديلات شفروليه وGMC في المملكة

علي القحطاني(صدى):

طرحت شركة دار الإتمان السعودي عروض خاصة لعملائها على موديلات هذا العام لسيارات شفروليه وGMC في المملكة.

وأوضحت أن العرض يتضمن صفر % دفعة أولى، وإعفاء من الرسوم الإدارية، والأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن العرض يطبق على السيارات التالية :

• جي إم سي يوكون SLE دفع خلفي موديل 2020، بقسط شهري قدره 3550 ريال، لمدة 60 شهر.

شفروليه ماليبو LS موديل 2020، بقسط شهري قدره 1620 ريال، لمدة 60 شهر.

• شفروليه أكوينوكس LS دفع أمامي 2020، القسط الشهري 1690 ريال، لمدة 60 شهر.

• شفروليه تاهو دفع خلفي 2020، بقسط شهري قدره 3200 ريال ، لمدة 60 شهر.

• شفروليه سبارك LS موديل 2020، بقسط شهري قدره 898 ريال، لمدة 48 شهر.

وأضافت أن هذه العروض متاحة الآن وحتى 29 فبراير الحالي.