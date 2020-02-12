بالفيديو طالبة تضرب زميلتها وتشدها من شعرها داخل مدرسة
أظهر مقطع فيديو طالبة في إحدى مدارس مدينة دبي تتعرض للتعنيف والتنمر والتهديد على يد إحدى زميلاتها داخل الفصل.
واستنجدت الفنانة أحلام الشامسي بالمسؤولين في الإمارات ، قائلة ”لأني أم لثلاثة أطفال أعرض هذا الفيديو، وهذي البنت (ملينا) من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام؟“.
وأضافت: ”وجعني قلبي كأني أشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب، وأنا متأكدة إن المسؤولين ما راح يقصرون في اتخاذ الإجراء اللازم“.
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