بالفيديو طالبة تضرب زميلتها وتشدها من شعرها داخل مدرسة

أبوظبي(صدى):

أظهر مقطع فيديو طالبة في إحدى مدارس مدينة دبي تتعرض للتعنيف والتنمر والتهديد على يد إحدى زميلاتها داخل الفصل.

واستنجدت الفنانة أحلام الشامسي بالمسؤولين في الإمارات ، قائلة ”لأني أم لثلاثة أطفال أعرض هذا الفيديو، وهذي البنت (ملينا) من هي ولماذا تهدد الطالبة بهذه الطريقة المرعبة البشعة ولازم تنطرد من المدرسه وش هالاجرام؟“.

وأضافت: ”وجعني قلبي كأني أشوف فلم رعب الله يحمي بناتي وبنات الناس أجمعين يارب، وأنا متأكدة إن المسؤولين ما راح يقصرون في اتخاذ الإجراء اللازم“.