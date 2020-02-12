بالفيديو.. تميم يسلم مفاتيح قطر لأردوغان لتصبح الدوحة إحدى ولايات أنقرة 

ماجد القزيز(صدى):

أثبت قرار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بإحالة العقيد الركن عبد الهادي محمد الهاجري، قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية للتقاعد وتعيين نائب قائد القوات التركية خليفة له أن القرار لتركيا فقط في الكليات والمعاهد العسكرية.

أصبحت تركيا تهيمن على الكليات والمعاهد العسكرية في الدوحة، بعد بإحالة قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية للتقاعد وتعيين نائب قائد القوات التركية بدلا منه.

وجاء ذلك بعد الإطاحة برئيس الوزراء القطري بفرمان تركي لاعتراضه على استمرار التوغل التركي في الدوحة، حيث تتواصل فضائح الدوحة يوما بعد يوم بعدما سلم أمير قطر تميم بن حمد مفاتيح الدوحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتصبح الدوحة إحدى ولايات أنقرة.

وكان تميم والرئيس التركي، وقعا صفقة سرية لتقوم تركيا بإرسال أفراد من شرطتها إلى قطر، من أجل تأمين مونديال 2022، وأيّ أحداث ضخمة في الدوحة لمدة 5 سنوات.