3 عناصر تؤثر على تسليم البشير لـ«الجنائية الدولية»

الخرطوم(صدى):

أشارت النيابة العامة في السودان، إلي 3 عناصر لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية.

ومن جهته، أوضح النائب العام أن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على ثلاثة عناصر؛ هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسه أسر الضحايا.

ويأتي ذلك في لقاء جمع النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، بوفد من منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية، بمكتبه في الخرطوم.