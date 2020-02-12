سواريز يتعافى من الإصابة ويعود لبرشلونة قريبًا

وكالات(صدى):

كشفت تقارير إسبانية أن لويس سواريز نجم برشلونة، يتعافى من عمليته الجراحية بشكل أسرع من المتوقع، وقد يعود قبل نهاية الموسم.

وذكرت التقارير أن سواريز يستجيب للبرنامج العلاجي بشكل كبير وتجاوز عدة اختبارات طبية بنجاح، على عكس التقارير التي أفادت بإمكانية غيابه حتى مايو المقبل.

وأضافت قد يعود سواريز للفريق في منتصف شهر أبريل القادم، ويكون جاهزا للمشاركة مع برشلونة في مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لو بلغ الفريق هذه المرحلة.

وتابعت أن سواريز قد ترك العكاز من يده، وأصبح يسير على قدميه بشكل طبيعي بعد فترة وجيزة (حوالي الشهرين) من العملية الجراحية التي خضع لها.