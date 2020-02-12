بالفيديو قوميز في لحظة روقان :«استمتع بيوم مع الهلال»
أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، للاعب نادي الهلال، الفرنسي بافيتمبي قوميز، وهو يغني مع أنغام أغنية “يا هلال”.
ونشر قوميز مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” معلقًا : ” استيقظ مع الهلال
استمتع بيوم مع الهلال، النوم مع الهلال، أحبك يا هلال.
ابومحمد٢[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 10 دقائق
يستمتع بيوم مع الملايين
لن يجد هذه الفرصه وفي عمره الحالي في اي مكان في العلم
ابومحمد٢[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 10 دقائق
يستمتع بيوم مع الملايين
لن يجد هذه الفرصه وفي عمره الحالي في اي مكان في العلم