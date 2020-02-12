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بالفيديو قوميز في لحظة روقان :«استمتع بيوم مع الهلال»

بالفيديو قوميز في لحظة روقان :«استمتع بيوم مع الهلال»
ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، للاعب نادي الهلال، الفرنسي بافيتمبي قوميز، وهو يغني مع أنغام أغنية “يا هلال”.

ونشر قوميز مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” معلقًا : ” استيقظ مع الهلال
استمتع بيوم مع الهلال، النوم مع الهلال، أحبك يا هلال.

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 10 دقائق

يستمتع بيوم مع الملايين
لن يجد هذه الفرصه وفي عمره الحالي في اي مكان في العلم

[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 10 دقائق

يستمتع بيوم مع الملايين
لن يجد هذه الفرصه وفي عمره الحالي في اي مكان في العلم

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