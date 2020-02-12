بالفيديو قوميز في لحظة روقان :«استمتع بيوم مع الهلال»

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، للاعب نادي الهلال، الفرنسي بافيتمبي قوميز، وهو يغني مع أنغام أغنية “يا هلال”.

ونشر قوميز مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” معلقًا : ” استيقظ مع الهلال

استمتع بيوم مع الهلال، النوم مع الهلال، أحبك يا هلال.