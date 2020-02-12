«صحة الرياض» تدرب منسوبيها على المهارات والاتجاهات السلوكية في مجال البحث العلمي

سعيد العجل(صدى):

‎نظّمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في قسم التدريب والأبحاث بالصحة العامة صباح الثلاثاء دورة تدريبية بعنوان “الأبحاث الطبية ” ، وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بالمديرية برعاية مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة الرياض الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرصيص ، وبحضور عدد من الأطباء والمهتمين في مجال البحوث الطبية ما يقارب ال٢٠٠ مشارك.”

وقال عضو إدارة البحوث الدكتورة عبير الجابر أنه “يعتمد متخذي القرارات في الأنظمة الصحية الناجحة على الأدلة والبراهين قبل المضي قدمًا في اتخاذ القرارات، لذلك فإن للبحوث دورًا مهمًا في تطوير الخدمات الصحية وإقرار السياسات الصحية، وهذا يقودنا للقول بأن إجراء البحوث خاصة في برامج الصحة العامة لم يعد خيارًا وإنما واقعًا تفرضه الحاجة ، و من منطلق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ لوطن طموح وتشجيع البحوث الصحية والقائمين عليها ، حرصنا في ادارة الصحة العامة على توفير البيئة المناسبة لدعم هذا التوجه من خلال مبادرات قسم التدريب والأبحاث ويعتبر الملتقى السنوي للبحث العلمي أحد هذه المبادرات .

وقدمت رئيس قسم التدريب والأبحاث الطبية بالصحة العامة الاستاذة هناء الهوساوي شكرها لجميع المشاركين في هذه الدورة من كافة الادارات بـ “صحة الرياض” ومراكز الرعاية الصحية الاولية المشاركة في هذا اللقاء.

‎وفي ختام الفعالية تم تكريم عدد من المشاركين في هذه الندوة تقديرا لجهودهم التي أسهمت في انجاح هذه الدورة التدريبية المهمة.