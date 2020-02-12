متحدث العدل: لم يصدر حكما نهائيا بحق الوافد المتحرش بجدة و «فتاة الشمال»

الرياض(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل، الشيخ محمد المطلق، حقيقة معاقبة وافد بغرامة 4 آلاف ريال فقط بعدما تحرّض بزميلته في العمل.

وأوضح «المطلق»، أن القضية لم يصدر بها حكم نهائي، وستنظر في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، مؤكدًا أن الأحكام القضائية حازمة في قضايا التحرش.

وأشار إلى أن قضية «فتاة الشمال»، لم يصدر فيها حكمًا باتًا إذ يمكن الطعن أمام المحكمة العليا في الحكم الذي صدر.

وأضاف: «لا عبرة لأي حكم لم يكتسب الصفة النهائية، وواقع العمل القضائي يكشف بوضوح كبير وجلي تطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية وللأنظمة والأوامر والقرارات المرجعية، ويراعي السوابق القضائية، وما استقر عليه العمل القضائي، وهي واضحة ومنشورة ومحققة للعدالة، وبإمكان الجميع الاطلاع عليها».