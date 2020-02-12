وظيفة شاغرة هيئة تقويم التعليم والتدريب

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف» توفر وظيفة شاغرة بمجال التصميم، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى «مُصمم صف وإخراج».

ويأتي ذلك وفقاً للشروط التالية:

1- إجادة العمل على برامج التصميم التالية من شركة (أدوبي Adobe):- Adobe InDesign.- Adobe lllustrator.- Adobe Photoshop.

2- إجادة العمل على نظام الماك والويندوز.

3- إجادة العمل على برامج المايكروسوفت.

ويتم التقديم:

1- من خلال الرابط التالي:هنـــــا.

2- إرسال نسخ من الأعمال السابقة في التصميم وملف الأعمال والسيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) [email protected]