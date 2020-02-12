وظيفة شاغرة هيئة تقويم التعليم والتدريب
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف» توفر وظيفة شاغرة بمجال التصميم، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى «مُصمم صف وإخراج».
ويأتي ذلك وفقاً للشروط التالية:
1- إجادة العمل على برامج التصميم التالية من شركة (أدوبي Adobe):- Adobe InDesign.- Adobe lllustrator.- Adobe Photoshop.
2- إجادة العمل على نظام الماك والويندوز.
3- إجادة العمل على برامج المايكروسوفت.
ويتم التقديم:
1- من خلال الرابط التالي:هنـــــا.
2- إرسال نسخ من الأعمال السابقة في التصميم وملف الأعمال والسيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد) [email protected]
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